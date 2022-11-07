Правилами вибору представника нашої країни на пісенному конкурсі поділилася глава делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська. Зараз основна робота – визначення списку фіналістів з лонглиста Нацвідбору.
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Як обиратимуть представника України на Євробаченні-2023
Суспільне вже склало лонглист артистів, які мають шанс потрапити у фінал Нацвідбору. Вже відбулися прослуховування цих виконавців, за результатами яких складуть шортлист.
Учасникам, які увійдуть до шортлста, запропонують укласти договір і вже до 17 листопада ми оголосимо список фіналістів – ту десятку, яка виступатиме в прямому ефірі 17 грудня, і серед яких глядачі та журі оберуть, хто представлятиме Україну у Великій Британії,
– розповіла Скибінська.
Імені фіналістів оприлюднять за кілька тижнів до фіналу, щоб українці змогли познайомитися з усіма композиціями.
Правила голосування за фіналістів:
- 50% журі від журі, 50% – від глядачів;
- глядачі визначатимуть переможця в "Дії";
- всі голосування відбуватимуться в додатку "Дія".
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: головне
- Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука.
- До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів.
- 7 листопада стали відомі імені журі Нацвідбору, яке українці обрали за допомогою опитування в "Дії". Обирати представника України на пісенному конкурсі будуть Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна.