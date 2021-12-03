Фотографией со сцены Ротару поделилась сама на своей странице в инстаграме 3 декабря. Она стояла в концертном наряде в окружении молодых девушек. Похоже, снимок был сделан во время съемки выступления знаменитости.
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"Новогодние съемки", – лаконично подписала фото певица, не добавляя локации к фотографии.
София Ротару работает в Москве перед Новым годом / Фото из инстаграма артистки
Впрочем, поклонники узнали место, где выступала 74-летняя артистка София. Она приехала на съемки новогоднего огонька для телеканала "Россия" в Москве. Также в сети сообщают, что Ротару примет участие 4 декабря в записи еще одного концерта – "Песни года".
София Ротару в вышиванке на афише "Песни года" / Фото с фан-аккаунта певицы
На фан-аккаунтах певицы появились и другие фотографии из "огонька", где артистка якобы исполнила песню "Ледяные дожди" и один новый сингл.
София Ротару на российском новогоднем огоньке 2022 / Фото из фан-аккаунта Ротару
София Ротару на российском новогоднем огоньке 2022 / Фото из фан-аккаунта Ротару
Что известно о деятельности Ротару
В августе 2021 года Ротару выступала на "Новой волне" в Сочи, а после этого отправилась в Украину, чтобы вместе с другими украинскими деятелями искусства получить награду "Национальная легенда украинской музыки".
Также российская гастролерша открывала праздничный концерт на "Олимпийском" к 30-летию Независимости. В ноябре 2021-го Аурика Ротару, сестра Софии, в одном из своих интервью заявила, что вся семья ждет возвращения Крыма. По ее словам, Ротару там не была где-то 5 – 6 лет, а имение, где она жила, сейчас пустует.
Впервые за долгое время на украинскую сцену Ротару вернулась в декабре 2020 года, когда она выступила в новогоднем Квартале 95. Ее появление на сцене стало полной неожиданностью для зрителей.
В целом с 2014 года она активно гастролировала по России, поздравляя с Новым годом и Днем защитника, получала российские музыкальные награды и выступала перед российскими олигархами. До ноября 2019 года певица упорно отказывалась комментировать вооруженную агрессию России против Украины, а тогда в конце концов призналась: никогда не спонсировала украинских военных, потому что "абсолютно миролюбивый человек".