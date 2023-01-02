Перед Новим роком в ефірі телемарафону Наталія Могилевська зізналася Соломії Вітвіцькій, що 2022-й подарував їй кохання. Про цього чоловіка вона розповідала ще у червні. Вони познайомилися в перші дні повномасштабної війни, до якої він багато років був у США. Артистка запевняла, що її бойфренд – не військовий, але, як з'ясувалося, зброю в її дім приніс.

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Наталія Могилевська живе з коханим чоловіком

Я зустріла людину, яку дуже люблю, і ми живемо разом, і в нього є зброя. Ми бували в таких місцях, що зі мною боялися їхати музиканти, боявся взагалі хтось їхати. Ми вдвох проїхали всю країну,

– поділилася Наталія Могилевська.

З коханим вона була у шпиталях, військових частинах, дитбудинках, пансіонатах для літніх людей, тож на 11 місяць війни не боїться ні ракет, ні дронів. Зірка казала, що поряд зі старшим бойфрендом їй "і смерть не страшна".

"Я в принципі живу доволі оптимістично, намагаюся жити спокійним життям. Перший тиждень було дуже страшно, а зараз ракета летить, я її бачу, але навіть не змінюю своїх справ. Я бачила ракету, я стріляла в дрон. Є вдома зброя. Чоловік є, і в нього є зброя", – розповіла Наталія Могилевська.

Нагадаємо, 17 жовтня, коли росіяни атакували Київ дронами-камікадзе, один з БПЛА пролетів просто над будинком артистки. Вони з сусідами намагалися збити його самотужки, хоч у Міністерстві внутрішніх справ закликають цього не робити.

Через цей інцидент з Могилевської покепкували в мережі. Вона не змовчала та влучно відповіла хейтерам, коли виїжджала з Києва в тур Україною: "Як там без мене метро, як там без мене "шахіди"?! Я в Чернівці, а лайно все одно полетить у спину".