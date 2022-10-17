Ще один ранок понеділка почався з поганих новин – росіяни атакували столицю України дронами-камікадзе. Серед українських зірок є ті, хто чув і на власні очі бачив ворожі дрони.

Зверніть увагу "Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Дрон пролетів над домом Могилевської

Наталія Могилевська повідомила, що іранський дрон пролетів над її будинком та будинками сусідів. Як розповіла зірка, вони намагались його збити.

Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити і я боялася, щоб він не впав на наші будинки,

– зізналась співачка.

Наталія Могилевська опублікувала відео, на якому показала, як летить та гуде дрон. Водночас у ролику чутно постріли.

Дрон пролетів над будинком Могилевської: відео

Зауважимо, через ранкову атаку постраждав Єгор Гордєєв. Будинок у Шевченківському районі, куди влучив ворожий дрон – був його домом. Квартира ведучого вщент зруйнована.

Основне про ранкову атаку на столицю

17 жовтня Київ атакували дрони-камікадзе – вибухи пролунали у Шевченківському районі. У бік столиці летіло близько 28 дронів, але зафіксували 4 прильоти.

Відомо, що через удари стався вибух у житловому будинку, людей дістають із завалів. З-під зруйнованого дому вже врятували 19 людей. За оновленими даними, загинуло троє людей.

На атаку Києва відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.