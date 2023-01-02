Перед Новым годом в эфире телемарафона Наталья Могилевская призналась Соломии Витвицкой, что 2022-й подарил ей любовь. Об этом муже она рассказывала еще в июне. Они познакомились в первые дни полномасштабной войны, до которой он много лет был в США. Артистка уверяла, что ее бойфренд не военный, но, как выяснилось, оружие в ее дом принес.

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Наталья Могилевская живет с любимым мужчиной

Я встретила человека, которого очень люблю, и мы живем вместе, и у него есть оружие. Мы бывали в таких местах, что со мной боялись ехать музыканты, боялся вообще кто-нибудь ехать. Мы вдвоем проехали всю страну,

– поделилась Наталья Могилевская.

С любимым она была в госпиталях, воинских частях, детдомах, пансионатах для престарелых, поэтому на 11 месяц войны не боится ни ракет, ни дронов. Звезда говорила, что рядом со старшим бойфрендом ей "и смерть не страшна".

"Я в принципе живу довольно оптимистично, стараюсь жить спокойной жизнью. Первую неделю было очень страшно, а сейчас ракета летит, я ее вижу, но даже не меняю своих дел. Я видела ракету, я стреляла в дрон. Есть дома оружие. Мужчина есть, и у него есть оружие", – рассказала Наталья Могилевская.

Напомним, 17 октября, когда россияне атаковали Киев дронами-камикадзе, один из БПЛА пролетел прямо над домом артистки. Они с соседями пытались сбить его самостоятельно, хотя в Министерстве внутренних дел призывают этого не делать.

Из-за этого инцидента над Могилевской посмеялись в сети. Она не смолчала и метко ответила хейтерам, когда выезжала из Киева в тур по Украине: "Как там без меня метро, как там без меня "шахиды"?! Я в Черновцы, а дерьмо все равно полетит в спину".