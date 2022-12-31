Український співак Віталій Козловський нарешті відкрив всю правду про його минулі стосунки з відомою блогеркою Раміною Есхакзай. Він ствердно відповів на запитання, чи був цей роман – фікцією.

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Роман Козловського і Раміни був фейком

Віталій Козловський розповів, що ініціаторкою всього стала саме Раміна, а їхні фіктивні стосунки закрутилися "самі собою". Але співак підкреслює, що диму без вогню не буває, можливо, натякаючи на справжні почуття.

Це довга історія. Але це було більше потрібно Раміні. Ми грали обидва, але скажу так, що немає диму без вогню. Зараз такий час, що будь-яка брехня – вона нецікава. І немає сенсу. Це те, що було, що залишилося за межами того часу, якого вже ніколи не повернути,

– сказав артист.

"Зараз ми не спілкуємось. Але вона мене підтримує, коли випускаю нову пісню. Вона завжди стежить. Вона завжди казала, що це фіктивна історія. Між нами був вогонь. Я дуже радий за неї сьогодні".

Нагадаємо, зараз Раміна Есхакзай заручена з адвокатом Євгеном Проніним. Євген освідчився коханій ще у травні 2021 року, однак їхні плани про одруження перервало вторгнення.

Якими були стосунки Раміни та Віталія