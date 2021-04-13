Наталія Могилевська поєднала атласну сукню з кросівками: фото весняного образу

Напередодні свого 45-річчя співачка Наталія Могилевська кардинально змінила імідж, перефарбувавшись в блондинку, та оновила гардероб. Класичні костюми вона замінила на короткі яскраві вбрання. Одне з них артиста продемонструвала на київській набережній.

Наталія Могилевська влаштувала фешн-зйомку на Дніпровській набережній. У кадрі вона з'явилася в помаранчевій атласній сукні в білизняному стилі. Родзинкою вбрання за коліно став звабливий розріз, завдяки якому співачка продемонструвала стрункі підтягнуті ніжки.

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Наверх сукні вона одягла світлий кардиган на ґудзиками з яскравими написами і малюнками. Завершили look білі кросівки та плетена сумка зі шкіряною вставкою. Наталія Могилевська зібрала хвилясте волосся у низький пучок і нанесла насичений макіяж з темними тінями.

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На фото усміхнена зірка прогулювалася набережною, однак підпис до кадрів був зовсім не натхненний. Вона зізналась, що через карантин і відсутність концертів відійшла від творчості та заглибилася у свій внутрішній світ.

"Криза – це можливості, людина, яка може і бажає жити і вижити, знайде можливості в будь-яких ситуаціях, які б з нею не трапилися… Це час для того, щоб звернути увагу на внутрішній світ, в стосунки з сім'єю і з самим собою", – висловилася Наталія Могилевська.

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