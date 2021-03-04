Співачка Наталія Могилевська вперше після введення карантину відправилась в концертний тур. Для довгоочікуваної появи перед публікою вона обрала ефектний образ. Зірка з'явилась на сцені в розкішній бордовій сукні з відвертим розрізом і воланами.

Народна артистка України відправилась у великий весняний тур. Перший концерт Наталії Могилевської відбувся в Полтаві. Вона не приховує, що за останній рік засумувала за публікою та живими виступами. За словами артистки, шанувальники зустріли її дуже тепло.

Цікаво Наталія Могилевська підкорила образом у сукні карамельного кольору та кросівках: фото

"Було хвилююче. І, знаєте, я дуже скучила за концертам, за цим приємним хвилюванням перед виходом на сцену. Дуже сумувала за вашими сюрпризами. Спасибі, що співали разом зі мною! Спасибі, що не стримували емоції і танцювали просто під сценою", – поділилась емоціями зірка.

Образ Наталії Могилевської

Для весняного туру знаменитість підготувала одразу кілька ефектних концертних образів. На сцену вона вийшла в новій довгій сукні бордового кольору з блискучої тканини. Розкішне вбрання з глибоким розрізом до стегон дозволило співачці показати стрункі підтягнуті ніжки. Родзинкою сукні став не лише екстремальний розріз, а й численні волани від зони декольте до подолу та об'ємна конструкція на плечі.

Концертний look Наталія Могилевська довершила сріблястими туфлями на стійких підборах, масивними браслетами з камінням і каблучками. Волосся білявка вклала у хвилясту зачіску та зробила насичений макіяж з темними тінями і ніжно-рожевою помадою. До слова, співачка виступала з мікрофоном, стійку якого оздобили червоними трояндами, що бездоганно гармоніювало з її вишуканим аутфітом.