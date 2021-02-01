Навіть на вихідних співачка Наталія Могилевська має шалений графік, однак все ж знаходить час для релаксу навіть в дорозі. У розкішному авто зірка сфотографувалась у косметичній масці та з келихом у руках.

Джерело: інстаграм Наталі Могилевської

Артистка наголосила, що важливо насолоджуватись навіть буденними речами.

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У дорозі Наталія Могилевська знайшла час для б'юті-процедур. Засніженою столицею вона пересувалась дорогим авто зі шкіряним салоном та зі срібною косметичною маскою на обличчі. Мандрівку співачка урізноманітнила ще й коктейлем у скляному келеху.

Для насиченого вікенду зірка обрала стильний аутфіт від італійського будинку моди Fendi. На ній чорні шкіряні штани вільного крою та топ з V-подібним вирізом. Зону декольте вона прикрасила масивним ланцюжком. Look Наталія Могилевська довершила хутряним пальтом кремового кольору та чорними туфлями на масивній підошві, які одягла попри сніжну погоду. Хоч на обличчі зірки була косметична маска, вона не забула про стильний аксесуар – брендові сонцезахисні окуляри.

Круто, коли вмієш зробити свято навіть зі звичайних речей і не шукаєш виправдань,

– прокоментувала кадр співачка.



Наталія Могилевська / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya