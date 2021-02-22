Народна артистка України Наталія Могилевська часто влаштовує фешн-зйомки для яких підбирає стильні вбрання. Для нової фотосесії зірка одягла довгу сукню карамельного кольору, яку поєднала з брендовими кросівками.

Після того, як Наталія Могилевська перефарбувалась в білявку, зйомок у її житті стало значно більше. Вона невтомно демонструвала епатажні образи з яскравими акцентами, однак тепер підібрала комфортний повсякденний аутфіт.

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Образ Наталії Могилевської

Перед камерою співачка постала в легкій сукні карамельного кольору з короткими рукавами. Вбрання довжини максі з ґудзиками в зоні декольте фантастично підкреслило талію зірки, а широкий низ додав look легкості. Сукню Наталія Могилевська скомбінувала зі світлими шкіряними кросівками італійського бренду Max Mara.

Артистка зробила елегантну хвилясту укладку, яка після кардинальної зміни іміджу стала її фірмовою зачіскою, та нанесла ефектний макіяж з акцентом на очі, підібравши тіні карамельних відтінків. Бездоганний образ вона довершила масивною срібною каблучкою.

На одному з фото Наталія Могилевська позувала з мітлою для пилу, зауваживши, що вихідні розпочала з прибирання. На іншому кадрі вона постала в невеликій кімнаті з розкішним інтер'єром та висловилася про популярну соцмережу Clubhouse, яка стрімко набирає обертів.

"Це соціальна мережа, яка увірвалася у світ недавно. Кожен, хто реєструється, отримує тільки два запрошення, які може передати друзям. Іншим вхід закритий. Самі розумієте, охочих багато, а запрошень мало. Так що, зустрінемося в Clubhouse?" – написала зірка.