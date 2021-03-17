Наталія Могилевська підкорила бездоганним образом: фото зірки у чорній сукні
Популярна українська співачка Наталія Могилевська відновила концерти, тому тепер часто вража публіку новими виходами. Днями зірка поділилась новим кадром з виступу та підкорила образом.
Джерело:інстаграм Наталі Могилевської
Українська артистка Наталія Могилевська повернулась до активного робочого режиму і знову проводить концерти. Вона оприлюднила нове фото на своїй сторінці, де показала вишуканий аутфіт з виступу.
Дивіться також Настя Каменських поділилась стильним повсякденним образом: яскраві кадри
Образ Наталії Могилевської
Знаменитість постала перед камерою з мікрофоном у руці та щирою усмішкою. Для нового виходу вона обрала пишну чорну сукню з торочками та камінцями. Вона вдало підкреслила фігуру співачки, а відвертий V-подібний виріз закцентував на декольте. Яскравості образові додавав манікюр у червоному кольорі.
Наталія Могилевська розпустила волосся та вклала його ніжними хвилями. На обличчі вона зробила розкішний макіяж, що завершив look. Артистка підкреслила очі ліловими блискучими тінями, а губи нафарбувала бежевою помадою.
У підписі до фото зірка поділилась роздумами стосовно праці над успіхом. Наталія Могилевська зізналась, що не потрібно жити у мріях та лінуватися, але й працювати весь час – неправильно.
"Робота артиста – така ж професія, як і будь-який інший вид діяльності зі своїми нюансами, плюсами, складнощами і втомою. Для ледарів підкреслю, що світові профспілки затвердили середню норму – 8-12 робочих годин в день. Якщо ви стільки часу щодня будете займатися співом, акторським, музикою, та іншим – ви неодмінно будете успішні", – переконана Могилевська.
Наталія Могилевська / Фото з інстаграму Наталії Могилевської
Прихильники поділилися враженнями від нового look знаменитості:
- Шикарно виглядаєте;
- Така хороша;
- Ви дуже красива;
- Фото – бомба;
- Вогонь;
- Неймовірно красива.
Поділитися новиною