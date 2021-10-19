Настя Каменських з Потапом відпочивають у Дубаї: перше фото з відпустки
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна українська співачка Настя Каменських та її чоловік і репер Потап продовжують романтичну подорож. Після відпустки у Мадриді пара відправилась в Дубаї.
Виконавиця Настя Каменських і продюсер та репер Потап на два, а то й більше тижнів скасували всі концерти та виступи. Усе тому, що подружжю забракло часу, який вони проводили разом раніше.
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Відпустка Каменських і Потапа в Дубаї
Щоб вдосталь насолодитися спільною відпусткою, знаменитості після відпочинку в Іспанії полетіли в Дубаї. Пара живе в готелі. Настя Каменських з Потапом вже відправилися на пляж, де засмагають на сонці й плавають у морі. Артистка опублікувала перше фото, на якому позує в лимонному купальнику.
"Режим відпустки увімкнено", – підписала знімок зірка.
Настя Каменських у відпустці / Фото з інстаграму зірки
В інстаграм-сторіз співачка зізналась, що зміна клімату трохи повпливала на її самопочуття.
Я вмираю. Тут така спека, що організм просто втратив глузд. Мабуть, треба трохи адаптуватися, щоб почуватися якось комфортніше,
– поділилась Настя Каменських.
Настя Каменських / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про відпочинок подружжя
- Нагадаємо, що зіркове подружжя спланувало довгу відпустку ще на початку жовтня. Пара вирішила провести час разом в Мадриді та Дубаї.
- Настя Каменських і Потап вже відпочили в Іспанії. Там вони гуляли вуличками столиці, ходили на побачення та робили спільні фото.
- Через тиждень знаменитості повернулися до України. Але не просто так: Настя Каменських була запрошеною зірковою суддею на шоу "Танці з зірками".