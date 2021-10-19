Два місяці тому, 19 серпня, 38-річна Катя Осадча народила третього сина, якого назвала Данилом. Зірка не показує його обличчя, однак публічно вітає з дорослішанням. Вона не стала влаштовувати нову сімейну фотосесію, а показала кадри з Туреччини, які публіка побачила вперше.

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На фото багатодітна матуся зображена з молодшим сином на руках. Вона в легкій персиковій сукні довжини максі з декольте та розрізами. Літнє вбрання Катя Осадча доповнила кольє та сонцезахисними окулярами.

У кадрі поряд з нею з'явився коханий Юрій Горбунов. Шоумен одягнений у світло-блакитну сорочку та чорні шорти. Їхні сімейні світлини сповнені любові та ніжності. Видно, з яким трепетом вони ставляться одне до одного та до двомісячного Данила.

Данилові сьогодні два місяці. Так швидко летить час, а цього ніжного віку так мало, що хочеться фільмувати кожну мить. Юро Горбунов, дякую, що твоєї любові вистачає тепер на всіх трьох,

– написала телезірка.

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином у Туреччині / Фото з інстаграму ведучої

Катя Осадча і Юрій Горбунов з сином у Туреччині / Фото з інстаграму ведучої