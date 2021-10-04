Закохані обожнюю подорожувати, тому намагаються якнайчастіше кудись мандрувати. На особистих сторінках у соціальних мережах вони публікують яскраві світлини.

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Відпустка Потапа та NK

Зараз у Потапа і Насті Каменських насичені гастрольні графіки. Вони бачаться дуже рідко, тому найближчим часом планують відпочити лише удвох.

Репер зазначив, що він на місяць звільнив кохану від концертів і вони проведуть разом дві відпустки: в Європі та в Азії.

Ми вирішили на тиждень полетіти в Іспанію і на тиждень в Дубай,

– сказав Потап.

Зазначимо, зараз NK активно гастролює, а також знімається у другому сезоні шоу "Маска". Вона рідко буває вдома й в особистому блозі в інстаграмі неодноразово зазначала, що сумує за коханим чоловіком. Потап же гастролює з гуртом Mozgi.