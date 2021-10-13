У сьомому випуску "Танців з зірками" 9 зіркових пар виконуватимуть стилі танців, яких найбільше боялись. Темою ефіру стане "Вечір хітів українських зірок" – кожен учасник станцює під пісню улюбленого артиста у живому виконанні. Тому екватор сезону буде дуже емоційним та непростим.

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До трійки незмінних суддів проєкту – Кухар, Ями і Чмерковського – приєднається зірка Настя Каменських. Окрім суддівства, вона виконає на паркеті головний хіт цього року – "Красное вино".



Настя Каменських (NK) стане запрошеною суддею у "Танцях з зірками" / Фото пресслужби "1+1"

Зокрема своєю присутністю на балконі ведучих потішить епатажна співачка та учасниця "Танців з зірками" Оля Полякова, яка теж виконає одну зі своїх пісень та відкриє ефір. Що цікаво, цього сезону вона вже встигла побувати на проєкті, зайнявши крісло запрошеної судді у 3 випуску.



Оля Полякова стане ведучою у "Танцях з зірками" / Фото з інстаграму співачки