Виконавиця Настя Каменських і продюсер та репер Потап на два, а то й більше тижнів скасували всі концерти та виступи. Усе тому, що подружжю забракло часу, який вони проводили разом раніше.

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Відпустка Каменських і Потапа в Дубаї

Щоб вдосталь насолодитися спільною відпусткою, знаменитості після відпочинку в Іспанії полетіли в Дубаї. Пара живе в готелі. Настя Каменських з Потапом вже відправилися на пляж, де засмагають на сонці й плавають у морі. Артистка опублікувала перше фото, на якому позує в лимонному купальнику.

"Режим відпустки увімкнено", – підписала знімок зірка.



Настя Каменських у відпустці / Фото з інстаграму зірки

В інстаграм-сторіз співачка зізналась, що зміна клімату трохи повпливала на її самопочуття.

Я вмираю. Тут така спека, що організм просто втратив глузд. Мабуть, треба трохи адаптуватися, щоб почуватися якось комфортніше,

– поділилась Настя Каменських.



Настя Каменських / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про відпочинок подружжя