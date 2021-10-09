Сезон літніх відпусток давно завершився, а вересень був насичений зйомками та проєктами. Так, зіркова пара полетіла на вікенд до Іспанії. Вони оселились у 5-зірковому готелі й вирушила вивчати місто.

Не пропустіть Настя Каменських і Потап відпочивають у Мадриді: миловидне фото подружжя

Настя Каменських і Потап встигли насолодитися виступами вуличних музикантів, випити текілу в місцевому пабі, повечеряти морепродуктами й побувати на шоу фламенко. Безумовно, без фотосесії на вулицях Мадрида не обійшлось.

Образ Насті Каменських у Мадриді

Для виходу в місто співачка обрала кокетливий образ. Вона одягла світлу мінісукню з леопардовим принтом. Ефектною деталлю її атласного вбрання стало відверте декольте зі шлейками, що перетиналися.

Під романтичну сукню Настя Каменських підібрала чорні колготи й грубі черевики зі шнурівкою. Зухвалості look додала об'ємна шкіряна куртка. З аксесуарів на зірці браслети, сережки й сумка від Prada, яка цього літа довершила гардероб багатьох українських селебріті.

Нагадаємо, деякі елементи іспанського образу Настя Каменських демонструвала під час осіннього виходу в Києві. В українській столиці вона з'являлась у цій самій шкірянці та з сумкою від Prada.

Настя Каменських у Мадриді / Фото з інстаграму співачки

Настя Каменських у Мадриді / Фото з інстаграму співачки