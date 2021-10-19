Исполнительница Настя Каменских и продюсер и рэпер Потап на две, а то и больше недель отменили все концерты и выступления. Все потому, что супругам не хватило времени, которое они проводили вместе раньше.

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Отпуск Каменских и Потапа в Дубае

Чтобы вдоволь насладиться совместным отпуском, знаменитости после отдыха в Испании улетели в Дубаи. Пара живет в отеле. Настя Каменских с Потапом уже отправились на пляж, где загорают на солнце и плавают в море. Артистка опубликовала первое фото, на котором позирует в лимонном купальнике.

"Режим отпуска включен", – подписала снимок звезда.



Настя Каменских в отпуске / Фото из инстаграма звезды

В инстаграм-сториз певица призналась, что изменение климата немного повлияло на ее самочувствие.

Я умираю. Тут такая жара, что организм просто потерял рассудок. Видимо, надо немного адаптироваться, чтобы чувствовать себя как-то комфортнее,

– поделилась Настя Каменских.



Настя Каменских / Фото из инстаграм-сториз

Что известно об отдыхе супругов