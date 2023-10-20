Настю Каменських і Потапа помітили в аеропорту Варшави: репер виправдався за виїзд з України

Зіркове подружжя Настю Каменських та Потапа сфотографували в аеропорту Варшави. Очевидно, що репер знову виїхав за кордон. Після появи фото в соцмережі Потап вирішив виправдатися перед фанатами.

В інстаграмі репер опублікував допис, у якому зізнався, що виїхав лише на кілька днів. Схоже, пара вирішила відпочити в Іспанії.

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Настю Каменських і Потапа побачили у Варшаві

Фото зірок у Варшаві опублікував блогер Богдан Беспалов. Світлину зробила його підписниця, яка побачила Потапа та Настю в аеропорту імені Фридерика Шопена.

Виявляється, пара летіла з Варшави до Барселони.



Потап і Каменських в аеропорту / Фото з соцмереж Беспалова

Потап спробував виправдатися

Після появи фото в інтернеті репер прокоментував свій від'їзд з України.

І я пливу між концертами, але обов’язково додому. Кілька днів у подорожі й післязавтра – рідні обличчя,

– написав він.

Потап у коментарях відповів хейтерам. Він зазначив, що якщо його призвуть – він піде на фронт, бо це обов'язок кожного українця, а поки він робить те, що вміє найкраще.



Потап відповів хейтерам / Скриншот коментарів

Потап виїжджає з країни не вперше