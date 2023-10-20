В інстаграмі репер опублікував допис, у якому зізнався, що виїхав лише на кілька днів. Схоже, пара вирішила відпочити в Іспанії.
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Настю Каменських і Потапа побачили у Варшаві
Фото зірок у Варшаві опублікував блогер Богдан Беспалов. Світлину зробила його підписниця, яка побачила Потапа та Настю в аеропорту імені Фридерика Шопена.
Виявляється, пара летіла з Варшави до Барселони.
Потап і Каменських в аеропорту / Фото з соцмереж Беспалова
Потап спробував виправдатися
Після появи фото в інтернеті репер прокоментував свій від'їзд з України.
І я пливу між концертами, але обов’язково додому. Кілька днів у подорожі й післязавтра – рідні обличчя,
– написав він.
Потап у коментарях відповів хейтерам. Він зазначив, що якщо його призвуть – він піде на фронт, бо це обов'язок кожного українця, а поки він робить те, що вміє найкраще.
Потап відповів хейтерам / Скриншот коментарів
Потап виїжджає з країни не вперше
- Війна застала репера за кордоном, тож він там залишився на кілька місяців.
- Водночас продюсер Ігор Кондратюк спростував слова Насті Каменських, що в Іспанію зіркове подружжя виїхало за тиждень до війни. Адже ще 20 лютого 2022 вони з Потапом знімалися в одному телешоу.
- Вперше Потап повернувся в Україну у вересні 2022 року. Якийсь час Олексій був у Києві, а потім знову виїхав за кордон. Фани припускали, що репер відсиджувався в Іспанії.
- Сам артист пояснював, що він не сидів на місці, а їздив Європою та Америкою, де займався благодійними концертами, зборами на армію та допомогою для України. У травні репер знову повернувся на Батьківщину. Тоді він опублікував фото з Одеси.