Потап поділився новим фото в інстаграмі. Кадр сподобався шанувальниками, адже вони скучили за спільним контентом зірок.

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Потап показався з Настею

Артисти рідко діляться такими кадрами. Днями Потап нарешті показав сімейне фото з дружиною. Пара позувала посеред лісу. Репер також додав підпис "Сяйво".

На фото Потап постав у яскравій червоній шапці, білому худі, штанах з принтом та кедах. Водночас Настя Каменських одягнула чорну спортивну форму та безрукавку від бренду MWM. Співачка не мала макіяжу на обличчі, тож, можливо, вони були на пробіжці.



Потап показався з Настею Каменських / Фото з його інстаграму

Реакція мережі

Під фото шанувальники написали, що пара дуже мила:

"Класні. Дуже милі".

"Які милі".

"Найкращі".

"Класно виглядаєте".

"Суперкласні. Будьте завжди здоровими та щасливими".

"Зіткані сяйвом".

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