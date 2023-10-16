Потап поділився новим фото в інстаграмі. Кадр сподобався шанувальниками, адже вони скучили за спільним контентом зірок.

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Потап показався з Настею

Артисти рідко діляться такими кадрами. Днями Потап нарешті показав сімейне фото з дружиною. Пара позувала посеред лісу. Репер також додав підпис "Сяйво".

На фото Потап постав у яскравій червоній шапці, білому худі, штанах з принтом та кедах. Водночас Настя Каменських одягнула чорну спортивну форму та безрукавку від бренду MWM. Співачка не мала макіяжу на обличчі, тож, можливо, вони були на пробіжці.


Потап показався з Настею Каменських / Фото з його інстаграму

Реакція мережі

Під фото шанувальники написали, що пара дуже мила:

  • "Класні. Дуже милі".
  • "Які милі".
  • "Найкращі".
  • "Класно виглядаєте".
  • "Суперкласні. Будьте завжди здоровими та щасливими".
  • "Зіткані сяйвом".

Попередні спільні фото Потапа та Насті

  • На початку жовтня репер опублікував спільне фото з дружиною. Вони сфотографувались ввечері у Києві під час прогулянки Подолом.
  • Наприкінці літа Настя Каменських вперше за тривалий час поділилася світлиною з Потапом. Вони позували у чорних футболках. У коментарях під фото дехто з підписників зауважив, що поруч з коханим Настя "стає маленькою дівчинкою".
  • Загалом репер все частіше з'являється в соцмережах. У липні він показував, як проводить час з дружиною. На двох кадрах Потап з Настею були в машині та на пробіжці.