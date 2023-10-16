Потап поділився новим фото в інстаграмі. Кадр сподобався шанувальниками, адже вони скучили за спільним контентом зірок.
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Потап показався з Настею
Артисти рідко діляться такими кадрами. Днями Потап нарешті показав сімейне фото з дружиною. Пара позувала посеред лісу. Репер також додав підпис "Сяйво".
На фото Потап постав у яскравій червоній шапці, білому худі, штанах з принтом та кедах. Водночас Настя Каменських одягнула чорну спортивну форму та безрукавку від бренду MWM. Співачка не мала макіяжу на обличчі, тож, можливо, вони були на пробіжці.
Потап показався з Настею Каменських / Фото з його інстаграму
Реакція мережі
Під фото шанувальники написали, що пара дуже мила:
- "Класні. Дуже милі".
- "Які милі".
- "Найкращі".
- "Класно виглядаєте".
- "Суперкласні. Будьте завжди здоровими та щасливими".
- "Зіткані сяйвом".
Попередні спільні фото Потапа та Насті
- На початку жовтня репер опублікував спільне фото з дружиною. Вони сфотографувались ввечері у Києві під час прогулянки Подолом.
- Наприкінці літа Настя Каменських вперше за тривалий час поділилася світлиною з Потапом. Вони позували у чорних футболках. У коментарях під фото дехто з підписників зауважив, що поруч з коханим Настя "стає маленькою дівчинкою".
- Загалом репер все частіше з'являється в соцмережах. У липні він показував, як проводить час з дружиною. На двох кадрах Потап з Настею були в машині та на пробіжці.