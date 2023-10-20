В инстаграмме рэпер опубликовал пост, в котором признался, что уехал всего на несколько дней. Похоже, пара решила отдохнуть в Испании.
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Настю Каменских и Потапа увидели в Варшаве
Фото звезд в Варшаве опубликовал блогер Богдан Беспалов. Фотографию сделала его подписчица, которая увидела Потапа и Настю в аэропорту имени Фридерика Шопена.
Оказывается, пара летела из Варшавы в Барселону.
Потап и Каменских в аэропорту / Фото из соцсетей Беспалова
Потап попытался оправдаться
После появления фото в интернете рэпер прокомментировал свой отъезд из Украины.
И я плыву между концертами, но обязательно домой. Несколько дней в путешествии и послезавтра – родные лица,
– написал он.
Потап в комментариях ответил хейтерам. Он отметил, что если его призовут – он уйдет на фронт, потому что это обязанность каждого украинца, а пока он делает то, что умеет лучше.
Потап ответил хейтерам / Скриншот комментариев
Потап уезжает из страны не в первый раз
- Война застала рэпера за границей, и он там остался на несколько месяцев.
- В то же время продюсер Игорь Кондратюк опроверг слова Насти Каменских, что в Испанию звездные супруги уехали за неделю до войны. Ведь еще 20 февраля 2022 года они с Потапом снимались в одном телешоу.
- В первый раз Потап вернулся в Украину в сентябре 2022 года. Какое-то время Алексей был в Киеве, а затем снова уехал за границу. Фаны предполагали, что рэпер отсиживался в Испании.
- Сам артист объяснял, что он не сидел на месте, а ездил по Европе и Америке, где занимался благотворительными концертами, сборами на армию и помощью для Украины. В мае рэпер снова вернулся на Родину. Тогда он опубликовал фото из Одессы.