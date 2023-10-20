В инстаграмме рэпер опубликовал пост, в котором признался, что уехал всего на несколько дней. Похоже, пара решила отдохнуть в Испании.

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Настю Каменских и Потапа увидели в Варшаве

Фото звезд в Варшаве опубликовал блогер Богдан Беспалов. Фотографию сделала его подписчица, которая увидела Потапа и Настю в аэропорту имени Фридерика Шопена.

Оказывается, пара летела из Варшавы в Барселону.



Потап и Каменских в аэропорту / Фото из соцсетей Беспалова

Потап попытался оправдаться

После появления фото в интернете рэпер прокомментировал свой отъезд из Украины.

И я плыву между концертами, но обязательно домой. Несколько дней в путешествии и послезавтра – родные лица,

– написал он.

Потап в комментариях ответил хейтерам. Он отметил, что если его призовут – он уйдет на фронт, потому что это обязанность каждого украинца, а пока он делает то, что умеет лучше.



Потап ответил хейтерам / Скриншот комментариев

Потап уезжает из страны не в первый раз