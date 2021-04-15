Настя Каменських перехворіла на коронавірус: яке ускладнення отримала зірка після хвороби

Українська співачка Настя Каменських зараз відпочиває у Мексиці та знімає там реаліті-шоу разом зі своєю мамою та подругою Анею. У третьому випуску програми артистка зізналась, що пережила другу панічну атаку з моменту смерті її батька Олексія. Як виявилось, такі тривожні стани можуть бути викликані постковідним синдромом, адже вона раніше мала недугу.

У новому випуску реаліті-шоу Настя Каменських показала, що у ресторані під час трапези раптово відчула, як на неї "нахлинула" друга панічна атака. Перша сталась незадовго після смерті її батька Олексія Жмура 25 січня 2021 року. Про пережиті емоції Настя Каменських написала у своєму інстаграмі.

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"Навіть в раю буває гроза. Іноді, навіть коли усміхаєшся – на душі неспокійно... Іноді накочуються емоції так, що просто неможливо стримувати. А чи потрібно? Саме в цей день я прийшла до того, що не можна. Якщо хочеш плакати – плач, і проживай все, що відчуваєш! Після перших днів наснаги і святкувань на мене нахлинув черговий зрив. Було боляче, важко, страшно…" – написала зірка.

Настя Каменських хворіла на коронавірус

Вона зізналась, що панічна атака могла бути спричинена як наслідок від пережитої хвороби COVID-19. Принаймі, так каже їй її сімейний лікар. Коли саме перехворіла Настя – невідомо.

Я нікому не розповідала, але я перехворіла "короною", і лікар сказав, що це такі наслідки,

– зізналась Каменських.

Щоб позбутись від поганих думок, вона, її мама Лідія та подруга Анна пройшли містичний ритуал древніх майя – Темаскаль. Після нього Настя та Анна не могли стримати своїх сліз, адже кожний із них зустрівся зі своїми страхами і болем віч-на-віч. "Що з нами сталося під час ритуалу – складно описати словами, та й нема чого, ви все побачите самі", – написала в мережі співачка.

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