Настя Каменських похизувалася стрункими ногами в Мексиці: фото у квітковій мінісукні
Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує ділитися фотографіями з поїздки в Мексику. Зірка показала варіант стильного літнього образу у квітковій сукні та похизувалася стрункими ногами.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Після смерті батька артистка відправилася за океан, де відновлюється та набирається сил разом із мамою та найкращою подругою. Також NK не втрачає нагоди похизуватися витонченою фігурою у красивому вбранні.
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Літній look Насті Каменських
Знаменитість позувала на терасі будинку, у якому мешкає в Мексиці. Настя постала перед камерою у легкій мінісукні чорного кольору з квітковим принтом. Вбрання мало спокусливе декольте і підкреслило пишний бюст виконавиці, а також закцентувало на її довгих струнких ніжках.
Сукню зірка поєднала з масивним чорним взуттям. Доповнила аутфіт чорним рюкзаком із зображенням ведмедика, мінімалістичною підвіскою, браслетом і коричневим капелюхом, у якому вже була зображена на фото.
Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку вона демонструє натуральну вроду відпочиває від щоденних макіяжів.
Настя Каменських у квітковій сукні в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських у квітковій сукні в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських у квітковій сукні в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських
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