Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує ділитися фотографіями з поїздки в Мексику. Зірка показала варіант стильного літнього образу у квітковій сукні та похизувалася стрункими ногами.

Після смерті батька артистка відправилася за океан, де відновлюється та набирається сил разом із мамою та найкращою подругою. Також NK не втрачає нагоди похизуватися витонченою фігурою у красивому вбранні.

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Літній look Насті Каменських

Знаменитість позувала на терасі будинку, у якому мешкає в Мексиці. Настя постала перед камерою у легкій мінісукні чорного кольору з квітковим принтом. Вбрання мало спокусливе декольте і підкреслило пишний бюст виконавиці, а також закцентувало на її довгих струнких ніжках.

Сукню зірка поєднала з масивним чорним взуттям. Доповнила аутфіт чорним рюкзаком із зображенням ведмедика, мінімалістичною підвіскою, браслетом і коричневим капелюхом, у якому вже була зображена на фото.

Волосся Каменських вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. На відпочинку вона демонструє натуральну вроду відпочиває від щоденних макіяжів.



Настя Каменських у квітковій сукні в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських у квітковій сукні в Мексиці / Фото з інстаграму Насті Каменських