У нас різні цінності, – Катерина Кухар зізналася, чому не спілкується з першим чоловіком
Джерело:"Світське життя"
Українська прима-балерина Катерина Кухар у новому інтерв'ю зізналася, що з екскоханим і татом свого сина не спілкується, але з його батьками підтримує чудові стосунки.
Катерина розлучилася з першим чоловіком ще до народження сина Тимура. Тоді зірка перебувала на сьомому місяці вагітності. Зараз Кухар не спілкується з колишнім.
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Катерина Кухар про перший шлюб
Тимур спілкується з батьком, але не так часто, як хотів би. Та зіркова матуся приймає те, що є. Вона б з задоволенням спілкувалася та вирішувала б всі питання, радилася з колишнім щодо сина. Але в один момент вони обоє зрозуміли, що йдуть різними шляхами, не розуміють один одного, мають різні цінності.
Та з батьками екскоханого в Катерини чудові стосунки. Нещодавно Тимур та донька балерини – Анастасія гостювали в них.
З його матусею й татом я спілкуюся дуже добре. Навіть мої діти нещодавно були в них на дачі,
– розповіла Кухар.
Особисте життя Катерини Кухар
- Катерина Кухар розлучилася з першим чоловіком, коли була на 7 місяці вагітності. Тоді вона чекала на народження сина Тимура.
- У 2006 році танцівниця познайомилася з артистом балету Олександром Стояновим.
- Після пологів він постійно був поруч із нею. Згодом між ними зав'язалися романтичні стосунки й тепер Олександр виховує Тимура як рідного сина.
- Дует Кухар і Стоянов здобув всесвітню популярність, тому дотепер активно гастролює в різних країнах світу.
- У подружжя є спільна донька Анастасія.
- Сім'я часто подорожує, а в шлюбі Катерина та Олександр продовжують зберігати романтику.