Катерина розлучилася з першим чоловіком ще до народження сина Тимура. Тоді зірка перебувала на сьомому місяці вагітності. Зараз Кухар не спілкується з колишнім.

Читайте також Без нього не можу заснути, – Катерина Кухар поділилася романтичними історіями про коханого

Катерина Кухар про перший шлюб

Тимур спілкується з батьком, але не так часто, як хотів би. Та зіркова матуся приймає те, що є. Вона б з задоволенням спілкувалася та вирішувала б всі питання, радилася з колишнім щодо сина. Але в один момент вони обоє зрозуміли, що йдуть різними шляхами, не розуміють один одного, мають різні цінності.

Та з батьками екскоханого в Катерини чудові стосунки. Нещодавно Тимур та донька балерини – Анастасія гостювали в них.

З його матусею й татом я спілкуюся дуже добре. Навіть мої діти нещодавно були в них на дачі,

– розповіла Кухар.

Особисте життя Катерини Кухар