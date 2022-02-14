Ексклюзивно для читачів 24 каналу танцівниця зізналася, як почувається, коли розлучається з Олександром навіть на день. А чоловік розповів, які традиції є в їхній сім'ї перед сном.

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Катерина Кухар про коханого

Оскільки Катерина та Олександр працюють разом, то вдвох проводять 24 години на добу. Для деяких пар – це випробування, однак Кухар і Стоянов зовсім не втомлюються один від одного. Прима-балерина зізналася, що вона "без Стоянова, як без рук".



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини

"Пам'ятаю, 2 роки тому він полетів з Бельгії в США, а мені на день потрібно було повернутися в Київ, бо були справи. А вже потім мала летіти до Олександра. І в мене одразу почалися проблеми. В аеропорту загубила валізу, а я сама, не знаю, як розв'язати це питання. Ніби доросла дівчина і знаю всі нюанси, але все одно почуваюсь невпевнено. Бо Саша завжди всі питання бере на себе і захищає мене від проблем", – поділилася Катерина.

Варто мені кудись від'їхати, одразу дзвінок: "Коханий, ти де?",

– з усмішкою додав Стоянов.

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Які традиції є в сім'ї Кухар і Стоянова перед сном

Катерина зізналася, що вона взагалі не може заснути без коханого. Оскільки подружжя багато гастролює, часто перебуває в різних часових поясах, то це відбивається на сні.



Катерина Кухар та Олександр Стоянов / Фото з інстаграму прими-балерини

"Щоправда, іноді й поруч з ним важко заснути. Це якщо Стоянов через щось переживає, складає графік гастролей (США, Франція, Польща тощо), розв'язує якісь питання з декораціями, складом артистів, афішами тощо. Я дуже відчуваю його розумову роботу, хвилювання", – зізналася Кухар.

Перед сном у нас є багато традицій. Але серед них є головне сімейне правило: ми ніколи не засинаємо один без одного і якщо посварилися, то перед сном обов'язково миримося,

– поділився Олександр.

Зазначимо, Олександр та Катерина виховують двох дітей – сина Тимура та доньку Анастасію. Зіркові батьки часто бувають на гастролях, однак намагаються приділяти дітям максимальну кількість вільного часу. У мандрівки Кухар і Стоянов найчастіше вирушають з нащадками.



Олександр Стоянов з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму Стоянова