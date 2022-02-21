Екатерина развелась с первым мужем еще до рождения сына Тимура. Тогда звезда была на седьмом месяце беременности. Сейчас Кухар не общается с бывшим.

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Екатерина Кухар о первом браке

Тимур общается с отцом, но не так часто, как хотел бы. Но звездная мама принимает то, что есть. Она бы с удовольствием общалась и решала все вопросы, советовалась с бывшим относительно сына. Но в один момент они оба поняли, что идут разными путями, не понимают друг друга, у них разные ценности.

Но с родителями экс-возлюбленного у Екатерины отличные отношения. Недавно Тимур и дочь балерины – Анастасия гостили у них.

С его мамой и папой я общаюсь очень хорошо. Даже мои дети недавно были у них на даче,
– рассказала Кухар.

Личная жизнь Екатерины Кухар

  • Екатерина Кухар рассталась с первым мужем, когда была на 7 месяце беременности. Тогда она ждала рождения сына Тимура.
  • В 2006 году танцовщица познакомилась с артистом балета Александром Стояновым.
  • После родов он постоянно был рядом с ней. Впоследствии между ними завязались романтические отношения и теперь Александр воспитывает Тимура как родного сына.
  • Дуэт Кухар и Стоянов приобрел всемирную известность, поэтому до сих пор активно гастролирует в разных странах мира.
  • У супругов есть общая дочь Анастасия.
  • Семья часто путешествует, а в браке Екатерина и Александр продолжают сохранять романтику.