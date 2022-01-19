Катерина Кухар для Олександра Стоянова є музою. Вони разом працюють, гастролюють й дуже багато часу проводять разом. До 40-річчя коханої артист підготував незвичайний подарунок – замовив у піаніста Євгена Хмари мелодію про Катерину.

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Як Стоянов вітав Кухар з днем народження

На особистій сторінці в інстаграмі Олександр опублікував ніжний чорно-білий ролик. У ньому зібрані найяскравіші моменти з творчого життя пари. Мелодію до привітання написав композитор-віртуоз Євген Хмара. Стоянов зазначив, що музикант зіграв Катерину з його слів, почуттів, того, як чоловік бачить її. Музика вийшла неймовірно чуттєвою та ніжною.

"Кохана моя дружино, моя масю, моя музо, моя провідна зірко. Ти найкраща мама, партнерка по сцені та in crime. У твій день народження хотілося чогось особливого для тебе! Балет я тобі вже дарував. Те, чого ти хотіла, теж дарував. І зрозумів, що було б чудово подарувати тобі музику. Щоб ти звучала по-особливому. Слухай! Люблю тебе всім серцем!", – з ніжністю написав Стоянов під відео.

Зверніть увагу! До дня народження прими-балерини ми писали про її найкращі вистави, сценічні образи та цитати, якими відзначилася Катерина Кухар. Все це – за посиланням.