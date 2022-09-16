Надя Дорофєєва випустила перший україномовний альбом "Сенси": які треки туди увійшли

Співачка Надя Дорофєєва випустила другий альбом. Це україномовна платівка "Сенси" про дитинство та дорослішання.

Українська співачка Надя Дорофєєва виконала свою обіцянку та потішила шанувальників новим матеріалом. Вона презентувала перший україномовний альбом "Сенси".

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Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом

Виконавиця поділилась, що війна змінила її особисте життя, музику та тексти. В новому альбомі вона переосмислила свій досвід, повернулась у дитинство й написала пісні про важливі моменти своє життя. На головне фото платівки Надя Дорофєєва поставила своє дитяче фото.

Дивлюсь на цю маленьку дівчинку й згадую, якою вона була наївною, відкритою, беззахисною. Як щиро любила та відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилась, але найголовніші сенси забрала з собою у дорослий світ. Сподіваюсь, ви теж віднайдете у цих піснях своє, важливе,

– поділилась артистка.

В альбомі "Сенси" – 7 пісень. Артистка написала їх у співпраці з Alyona Alyona, Jerry Heil, Іваном Клименко, який займається гуртом Kalush. Серед цих пісень такі:

Дует з Артемом Пивоваровим "Думи";

Кавер на "Люди як кораблі" "Скрябіна";

"Різнокольорова" – українська адаптація хіта raznotsvetnaya;

Ремікс на трек "Різнокольорова" від PROBASS ∆ HARDI;

"Крапають";

Ще дві нові пісні: "У твоїй душі";

"Охололо".

Надя Дорофєєва – "Сенси": слухайте онлайн

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Шанувальники діляться враженнями від нового альбому Наді Дорофєєвої в коментарях: