Українська співачка Надя Дорофєєва виконала свою обіцянку та потішила шанувальників новим матеріалом. Вона презентувала перший україномовний альбом "Сенси".

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Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом

Виконавиця поділилась, що війна змінила її особисте життя, музику та тексти. В новому альбомі вона переосмислила свій досвід, повернулась у дитинство й написала пісні про важливі моменти своє життя. На головне фото платівки Надя Дорофєєва поставила своє дитяче фото.

Дивлюсь на цю маленьку дівчинку й згадую, якою вона була наївною, відкритою, беззахисною. Як щиро любила та відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилась, але найголовніші сенси забрала з собою у дорослий світ. Сподіваюсь, ви теж віднайдете у цих піснях своє, важливе,

– поділилась артистка.

В альбомі "Сенси" – 7 пісень. Артистка написала їх у співпраці з Alyona Alyona, Jerry Heil, Іваном Клименко, який займається гуртом Kalush. Серед цих пісень такі:

Дует з Артемом Пивоваровим "Думи";

Кавер на "Люди як кораблі" "Скрябіна";

"Різнокольорова" – українська адаптація хіта raznotsvetnaya;

Ремікс на трек "Різнокольорова" від PROBASS ∆ HARDI;

"Крапають";

Ще дві нові пісні: "У твоїй душі";

"Охололо".

Надя Дорофєєва – "Сенси": слухайте онлайн

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Шанувальники діляться враженнями від нового альбому Наді Дорофєєвої в коментарях: