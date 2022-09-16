Українська співачка Надя Дорофєєва виконала свою обіцянку та потішила шанувальників новим матеріалом. Вона презентувала перший україномовний альбом "Сенси".
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Надя Дорофєєва випустила україномовний альбом
Виконавиця поділилась, що війна змінила її особисте життя, музику та тексти. В новому альбомі вона переосмислила свій досвід, повернулась у дитинство й написала пісні про важливі моменти своє життя. На головне фото платівки Надя Дорофєєва поставила своє дитяче фото.
Дивлюсь на цю маленьку дівчинку й згадую, якою вона була наївною, відкритою, беззахисною. Як щиро любила та відчувала все по-справжньому. Дівчинка виросла, в чомусь змінилась, але найголовніші сенси забрала з собою у дорослий світ. Сподіваюсь, ви теж віднайдете у цих піснях своє, важливе,
– поділилась артистка.
В альбомі "Сенси" – 7 пісень. Артистка написала їх у співпраці з Alyona Alyona, Jerry Heil, Іваном Клименко, який займається гуртом Kalush. Серед цих пісень такі:
- Дует з Артемом Пивоваровим "Думи";
- Кавер на "Люди як кораблі" "Скрябіна";
- "Різнокольорова" – українська адаптація хіта raznotsvetnaya;
- Ремікс на трек "Різнокольорова" від PROBASS ∆ HARDI;
- "Крапають";
- Ще дві нові пісні: "У твоїй душі";
- "Охололо".
Надя Дорофєєва – "Сенси": слухайте онлайн
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Шанувальники діляться враженнями від нового альбому Наді Дорофєєвої в коментарях:
- "Пишаємося тобою";
- "Найбільш очікуваний альбом";
- "Альбом вау! "Охололо" та "У твоїй душі" слухаю 24/7";
- "У цьому альбомі кожен знайде свій сенс";
- "Найкращий альбом";
- "Закохана у цей альбом";
- "Це неймовірна робота, Надю! Скільки ти вклала душі у кожну пісню! Альбом, який дійсно чіпляє. Дякую за нього".