Співачка Надя Дорофєєва випустила першу повноцінну україномовну пісню. Зірка презентувала емоційний трек "Крапають", у якому показала біль і сум.

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Надя Дорофєєва випустила сольну україномовну пісню

Виконавиця розповіла, що пісня "Крапають" – найемоційніша з її нового альбому, що вийде восени. Цей трек їй допомогла написати Jerry Heil та Іван Клименко – саунд-райтер Alyona Alyona.

Щодня наше життя набуває інших сенсів і кольорів. Наше "до" було розфарбоване яскравими фарбами, але війна все стерла. І зараз, ми ніби застрягли в одному з чорно-білих сюжетів. Де кожен кадр — страшніший за попередній,

– написала Надя Дорофєєва.

"Але я вірю, що ми непереможні, й мрію, щоб кожен знайшов у собі сили рухатися далі, малювати своє майбутнє – новими, ще більш яскравими кольорами. "Крапають" – це про мої емоції, страхи, переживання, які знайшли вихід на полотні".

У кліпі Надя Дорофєєва малює картину на великому полотні. Як повідомила зірка, вона продасть своє творіння та передасть гроші на потреби України у війни.

"Дякую авторам Jerry Heil і Вані Клименко за те, що відчули мою душу. Дякую українському художнику Євгену Лісняку за те, що допоміг скерувати мій потік емоцій", – додала артистка.

Надя Дорофєєва – "Крапають": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вже співала українською. Вона взяла участь у проєкті Артема Пивоварова й презентувала з ним трек "Думи", а також переклала пісню raznotsvetnaya.

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