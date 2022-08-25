Співачка Надя Дорофєєва випустила першу повноцінну україномовну пісню. Зірка презентувала емоційний трек "Крапають", у якому показала біль і сум.
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Надя Дорофєєва випустила сольну україномовну пісню
Виконавиця розповіла, що пісня "Крапають" – найемоційніша з її нового альбому, що вийде восени. Цей трек їй допомогла написати Jerry Heil та Іван Клименко – саунд-райтер Alyona Alyona.
Щодня наше життя набуває інших сенсів і кольорів. Наше "до" було розфарбоване яскравими фарбами, але війна все стерла. І зараз, ми ніби застрягли в одному з чорно-білих сюжетів. Де кожен кадр — страшніший за попередній,
– написала Надя Дорофєєва.
"Але я вірю, що ми непереможні, й мрію, щоб кожен знайшов у собі сили рухатися далі, малювати своє майбутнє – новими, ще більш яскравими кольорами. "Крапають" – це про мої емоції, страхи, переживання, які знайшли вихід на полотні".
У кліпі Надя Дорофєєва малює картину на великому полотні. Як повідомила зірка, вона продасть своє творіння та передасть гроші на потреби України у війни.
"Дякую авторам Jerry Heil і Вані Клименко за те, що відчули мою душу. Дякую українському художнику Євгену Лісняку за те, що допоміг скерувати мій потік емоцій", – додала артистка.
Надя Дорофєєва – "Крапають": дивіться відео онлайн
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Як реагують в мережі
Шанувальники активно реагують на новий україномовний трек від Дорофєєвої. У коментарях вони діляться враженнями:
- "Пісня неймовірно гарна, пронизує до глибини душі";
- "Це просто неймовірно гарно. Надю, чекаємо нові пісні";
- "Ця пісня дуже зворушлива, настільки м'яка, завдяки українській мові у виконанні Наді";
- "Яка гарна і дуже душевна пісня, чекаю альбом. Дякую вам за творчість";
- "Неперевершено. Чекаємо цілий альбом з новими українськими піснями";
- "Дуже милозвучна пісня. Прямо у саме серце";
- "Дуже чуттєва пісня! Це однозначно новий хіт. Не можу перестати її слухати".