Украинская певица Надя Дорофеева выполнила свое обещание и порадовала поклонников новым материалом. Она представила первый украиноязычный альбом "Сенси".
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Надя Дорофеева выпустила украиноязычный альбом
Исполнительница поделилась, что война изменила ее личную жизнь, музыку и тексты. В новом альбоме она переосмыслила свой опыт, вернулась в детство и написала песни о важных моментах своей жизни. На главное фото пластинки Надя Дорофеева поставила свою детскую фотографию.
Смотрю на эту маленькую девочку и вспоминаю, как она была наивна, открыта, беззащитна. Как искренне любила и чувствовала все по-настоящему. Девочка выросла, в чем-то изменилась, но самые главные смыслы унесла с собой во взрослый мир. Надеюсь, вы тоже найдете в этих песнях свое, важное,
– поделилась артистка.
В альбоме "Сенси" – 7 песен. Артистка написала их в сотрудничестве с Alyona Alyona, Jerry Heil, Иваном Клименко, занимающимся группой Kalush. Среди этих песен:
- Дуэт с Артемом Пивоваровым "Думы";
- Кавер на "Люди как корабли" "Скрябина";
- "Різнвокольорова" – украинская адаптация хита raznotsvetnaya;
- Ремикс на трек "Різнокольорова" от PROBASS ∆ HARDI;
- "Крапають";
- Еще две новые песни: "У твоїй душі";
- "Охололо".
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Поклонники делятся впечатлениями от нового альбома Нади Дорофеевой в комментариях:
- "Гордимся тобой";
- "Самый ожидаемый альбом";
- "Альбом вау! "Охололо" и "У твоїй душі" слушаю 24/7";
- "В этом альбоме каждый найдет свой смысл";
- "Лучший альбом";
- "Влюблена в этот альбом";
- "Это невероятная работа, Надя! Сколько ты вложила души в каждую песню! Альбом, который действительно цепляет. Спасибо за него".