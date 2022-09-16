Тіна Кароль від початку повномасштабної війни перебувала за кордоном, лише нещодавно повернулася в Україну. Репертуар артистки поповнила ще одна україномовна пісня та кліп, який зірка зняла в Україні.
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Кліп Тіни Кароль, який зняла в Харківській області
Тіна Кароль з першого дня війни підтримує країну, часто виступала на благодійних концертах за кордоном, а тепер зняла в рідній країні розкішний кліп. Зйомки нової відеороботи Кароль проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області.
У треку "Вільні. Нескорені" описані ідеї звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги.
Ця пісня – мантра спротиву, нерв нескореності, символи неминучих змін!
– підкреслила Тіна Кароль.
Тіна Кароль – "Вільні. Нескорені": дивіться відео онлайн
Текст пісні Тіни Кароль "Вільні. Нескорені"
Все можливо змінити
Навіть я не така вже
Світ прекрасний
Віднайти в собі сили
Бути знову на хвилі
Є всі шанси
Все можливо змінити
Своє "Я" пробудити
Світ прекрасний
Коли воля в зеніті
Стати вільним, як вітер
Є всі шанси
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі
Наш час настав
Не треба печалі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Було, пiшло
Забудь про деталі
Починаєм ми
Ми по-новому все
Вільні. Нескорені
Ми будуєм нових себе
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Вільні. Нескорені
Ми руйнуємо рабство в собі
Знаю самотній ти
Народжений в боротьбі
Народжені ми в боротьбі