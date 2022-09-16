Тіна Кароль від початку повномасштабної війни перебувала за кордоном, лише нещодавно повернулася в Україну. Репертуар артистки поповнила ще одна україномовна пісня та кліп, який зірка зняла в Україні.

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Кліп Тіни Кароль, який зняла в Харківській області

Тіна Кароль з першого дня війни підтримує країну, часто виступала на благодійних концертах за кордоном, а тепер зняла в рідній країні розкішний кліп. Зйомки нової відеороботи Кароль проходили у Кварцовому кар'єрі Харківської області.

У треку "Вільні. Нескорені" описані ідеї звільнення від нав'язаних стереотипів минулого. Наш час настав, ми готові виборювати життя для вільної, непереможної країни та гордо нести свій прапор перемоги.

Ця пісня – мантра спротиву, нерв нескореності, символи неминучих змін!

– підкреслила Тіна Кароль.

Тіна Кароль – "Вільні. Нескорені": дивіться відео онлайн

Текст пісні Тіни Кароль "Вільні. Нескорені"

Все можливо змінити

Навіть я не така вже

Світ прекрасний

Віднайти в собі сили

Бути знову на хвилі

Є всі шанси

Все можливо змінити

Своє "Я" пробудити

Світ прекрасний

Коли воля в зеніті

Стати вільним, як вітер

Є всі шанси

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі

Наш час настав

Не треба печалі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Було, пiшло

Забудь про деталі

Починаєм ми

Ми по-новому все

Вільні. Нескорені

Ми будуєм нових себе

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Вільні. Нескорені

Ми руйнуємо рабство в собі

Знаю самотній ти

Народжений в боротьбі

Народжені ми в боротьбі