Більше ніж за місяць спільна пісня українських зірок набрала 10 мільйонів переглядів на ютубі. Артем Пивоваров повідомив про це на особистій сторінці в інстаграмі.

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Кліп Пивоварова і Дорофєєвої популярний на ютубі

Трек і кліп "Думи", натхненний віршами Тараса Шевченка, посів 1 місце серед найкращих кліпів на ютубі, що також зазначив Артем Пивоваров.

Дякуємо за підтримку,

– написав артист.

Нагадаємо, артисти випустили "Думи" на 100 день війни, тоді як нещодавно минув 150 день. Частину коштів від переглядів чорно-білого ролика Артем Пивоваров пообіцяв віддати на гуманітарну допомогу.

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео

Як створювалась пісня "Думи"