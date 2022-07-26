Більше ніж за місяць спільна пісня українських зірок набрала 10 мільйонів переглядів на ютубі. Артем Пивоваров повідомив про це на особистій сторінці в інстаграмі.
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Кліп Пивоварова і Дорофєєвої популярний на ютубі
Трек і кліп "Думи", натхненний віршами Тараса Шевченка, посів 1 місце серед найкращих кліпів на ютубі, що також зазначив Артем Пивоваров.
Дякуємо за підтримку,
– написав артист.
Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва – "Думи": дивіться відео
Як створювалась пісня "Думи"
- Додамо, Артем Пивоваров раніше розповідав, як створювалась пісня. Він почав працю над проєктом "Твої вірші, мої ноти" ще до вторгнення, а дует з Дорофєєвою мав скластися пів року тому. Вони переносили зустріч, аж доки за 2 тижні до війни не домовилися про спільний запис, що так і не відбувся.
- "Ми записувалися окремо, тому що Надя зараз не в Україні. Тому ми адаптувалися і свої вокальні партії писали кожен у себе вдома. Для відео теж самостійно обирали локації. Я їздив на захід України, Надя знімала в Лісабоні", – додавав виконавець.
- Артем Пивоваров також ділився ідеєю кліпу – він завжди є простим, щоб не відвернути увагу глядача від рядків тексту, написаних поетами та митцями.