Стала жертвою шахраїв: Надя Дорофєєва пояснила, чому скасувала концерт у Відні

Українська співачка Надя Дорофєєва 16 вересня мала запланований концерт у Відні, але скасувала його за кілька годин до початку. Виявляється, зірка стала жертвою шахраїв, які прикриваються благодійністю.

І хоч співачці шахрайська організація виплатила гонорар, глядачам досі не повернули гроші за квитки. Дорофєєва, яка раніше скасувала концерт, поділилася деталями інциденту.

Цікаво Разом з донькою: Міша Кацурін зворушливо підтримав Надю Дорофєєву на її концерті

Дорофєєва стала жертвою шахраїв

Організатори замовили виступ співачки, зазначивши, що це буде благодійний концерт. Надя погодилася та навіть зробила знижку.

Але, коли знаменитість приїхала на концертний майданчик у Відні, то була розчарована. Організатори не виконали жодних зобов'язань та навіть не привезли мікрофонів.

У мене за 15 років концертної діяльності траплялося різне, але такого, щоб не було елементарно ані техніки, ані стійок, ані мікрофонів, ані кабелів я ще не бачила... Ми відмовилися виступати, бо це технічно було просто неможливо,

– пояснила Дорофєєва.



Надя Дорофєєва розповіла про організаторів / Скриншот з її інстаграму

Тоді зірка скасувала свій виступ. Організаторка виплатила співачці гонорар. Але тепер виявилося, що вони не повертають глядачам кошти за квитки.

Цілий тиждень вони не повертали людям кошти та обіцяли перенесення концерту, хоча ми одразу сказали, що цього не буде. Наша команда намагалася зв'язатися з цією ГО "Мрія". Нам почали телефонувати з незнайомих номерів та шантажувати, що будуть говорити людям, що ми їх кинули,

– приголомшила Надя.

Натомість організатори публічно звинувачують Дорофєєву та її команду у скасуванні виступу, прикриваючись тим, що вони волонтери.

"Це не є правдою. На афіші було вказано, що 50% коштів від їхнього прибутку піде на благодійність. Тобто це був комерційний концерт із частковою благодійною складовою", – пояснила артистка.

Дорофєєва звернулася до організаторів концерту та заявила, що не треба прикриватися благодійністю. За її словами, саме вони несуть відповідальність за проведення заходу.

Співачка також додала, що найбільше їй соромно перед фанатами, які не знали про скасування та прийшли на концерт.

"Я через розбірки зі звуком, організатором та від стресу перенервувала і не вийшла до тих людей, хто прийшов, хоча б обійнятися. От через це мені дуже шкода", – каже Надя.

До того ж виявилося, що це не перший випадок такої "співпраці" організації з українськими артистами.



Дорофєєва розповіла про скасований виступ / Скриншот з її інстаграму

Хто ще з зірок стикався з шахрайством