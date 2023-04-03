Блогерка розповіла, як аферистка зробила замовлення в онлайн-магазині, щоб надурити Катю на гроші. Додамо, що днями Реп'яхова зізналася, скільки заробляє в інстаграмі.

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В Інстаграм-сторіс дружина Віктора Павліка розповіла деталі ситуації. Так, за її словами, аферистка замовила товар в її дитячому магазині, скинула скріншот про оплату, а потім попросила повернути їй гроші.



Дружину Віктора Павліка аферистка хотіла надурити на гроші / Скриншот з її сторіс

Катерина перевірила платіж і помітила, що він насправді не надходив, це була фальшива квитанція. Реп'яхова навіть показала, як виглядає підроблена квитанція про оплату, щоб інші українці не могли повестися на таку аферу.

Аферистка почала допитуватися, чи повернуть їй гроші, на що дружина Павліка відповіла: "Можемо віддати вам готівку у відділенні кіберполіції, як вам такий варіант?". Проте жінка після цього не вийшла на зв'язок та заблокувала магазин.



Катерина Реп'яхова показала листування з аферисткою / Скриншот з її сторіс

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