Шанувальників пари зворушив цей момент, тож вони опублікували відео в соцмережах. Сама ж Дорофєєва теж перепостила цей ролик собі в інстаграм-сторіс.

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Кацурін з донькою підтримав Дорофєєву

На концерт співачки у Києві прийшов і її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Під час виступу Дорофєєвої він тримав свою доньку Сашу на плечах та разом з нею підспівував пісні Наді.

Дівчинка, схоже, теж любить пісні артистки, адже з задоволення співала та підтанцьовувала у натовпі.

Реакція мережі

Це миле відео швидко розлетілося мережею та дуже зворушило шанувальників пари:

"Як мило!"

"Яка підтримка!"

"Це дуже мило!"

"Які вони все ж таки милі".

"Ось так, чоловіки, треба підтримувати своїх коханих!"

Що відомо про особисте життя Наді Дорофєєвої