Балетна трупа Grand Kyiv Ballet, яку очолює Олександр Стоянов, місяць гастролювала в Чилі, Аргентині, Парагваї, Домініканській Республіці, Гватемалі. Там українських артистів балету обікрав промоутер Ніколас Гарсія (Nicolas Garzia) з Латинської Америки.

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Як Кухар і Стоянов стали жертвами шахраїв

Олександр Стоянов розповів, що продюсерська компанія Grazia вирішила заробити на українських артистах. Вперше за роки практики Стоянова компанія привласнила гроші, що були призначені на благодійність. Були попередні домовленості, що з 9 вистав Аргентиною, частину коштів передадуть в посольство України в Аргентині на підтримку українців.

Ми вже понад 15 років гастролюємо по всьому світу, але вперше за мою практику після місячних гастролей маємо збитки. Ніколас Гарсія зробив нам борг за перевезення вантажу – декорацій, є вистави, за які нам досі не сплатили гонорар і я вимушений шукати шляхи розв'язання цього питання, адже артисти виходили на сцену,

– поділився Стоянов.

Також промоутер мав купити авіаквитки для всієї трупи, але лише частково розв'язав це питання. Ці витрати лягли на плечі Стоянова, адже він є продюсером. Олександр поділився, що з імпресаріо в інших країнах в нього не виникало подібних проблем, вдавалося збирати масштабніші благодійні внески.

Якщо у Європі у нас ще до початку співпраці завжди заздалегідь на руках всі квитки, гонорари, то тут, у Латинській Америці, все відбувається на дикому й божевільному стресі. Щоразу гостро постає питання оплати. Всі фінансові ризики довелось брати на себе,

– розповів Стоянов.

Катерина Кухар вважає, що така ситуація виникла через відсутність в Латинській Америці належної інформації про війну в Україні. Там майже немає новин про події в нашій країні, інформація замовчується. Через це навіть на побутовому рівні виникає багато складнощів, відмовлялися замінити виставу "Лебедине озеро" на "Жізель". Лише після двох місяців пояснень артистам пішли на зустріч.

Однак тоді ми ще не знали, що саме на нас чекає. Річ у тім, що зазвичай, коли їдеш на гастролі, продюсер завжди має квитки у дві сторони! Але наш випадок був особливим. Скориставшись ситуацією з заміною вистави, імпресаріо купив квитки лише у Латинську Америку. Назад ми їх не мали,

– розповіла балерина.

Зі слів імпресаріо, через заміну вистави глядачі можуть здавати квитки, а вистави – скасовуватися. Тому графік вистав міг дуже змінюватися, квитки могли знадобитися на інші дати. Але вистав вийшло провести більше, ніж планувалося. Зали були повні, але проблеми нікуди не зникали: відсутність транспорту, несплачені багажі та авіаквитки, умови проживання, несплачені гонорари, постійні зміни заздалегідь узгодженого графіка тощо.

Попри все це Катерина Кухар та Олександр Стоянов разом з балетною трупою за місяць показали в Латинській Америці 24 вистави "Жізель".



Grand Kyiv Ballet у Латинській Америці / Фото пресслужби