Про скасування концерту Дорофєєва поділилася з фанами в інстаграм-сторіс. Співачка обурена, адже таке з нею сталося вперше.

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Чому Дорофєєва скасувала концерт

За словами співачки, причиною зриву її виступу стала непідготовленість організаторів. Коли вона приїхала на концертний майданчик, там не було ні мікрофонів, ні кабелів для апаратури.

Сьогодні мав відбутися мій концерт у Відні. Ми приїхали на майданчик, а в нас повністю не виконано технічний райдер. Це означає, що ми просто не маємо звучати. Навіть мікрофонів моїх немає, кабелів немає, якими ми можемо все під'єднати,

– повідомила Дорофєєва.

Зірка додала, що таке в її кар'єрі сталося вперше. На жаль, концерт так і не відбувся.



Надя Дорофєєва скасувала концерт у Відні / Скриншот з її інстаграму

"Боже, який це треш", – додала Надя.

Співачка разом зі своєю командою намагається вирішити ситуацію з організаторами. Вона пообіцяла пізніше повідомити фанатам усі подробиці.

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