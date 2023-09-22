И хотя певице мошенническая организация выплатила гонорар, зрителям до сих пор не вернули деньги за билеты. Дорофеева, которая раньше отменила концерт, поделилась деталями инцидента

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Дорофеева стала жертвой мошенников

Организаторы заказали выступление певицы, отметив, что это будет благотворительный концерт. Надя согласилась и даже сделала скидку.

Но когда знаменитость приехала на концертную площадку в Вене, то была разочарована. Организаторы не выполнили никаких обязательств и даже не привезли микрофоны.

У меня за 15 лет концертной деятельности случалось разное, но такого, чтобы не было элементарно ни техники, ни стоек, ни микрофонов, ни кабелей, я еще не видела... Мы отказались выступать, потому что это технически было просто невозможно,

– объяснила Дорофеева.



Надя Дорофеева рассказала об организаторах / Скриншот по ее инстаграмме

Тогда звезда отменила свое выступление. Организатор выплатила певице гонорар. Но теперь оказалось, что они не возвращают зрителям средства за билеты.

Целую неделю они не возвращали людям средства и обещали перенос концерта, хотя мы сразу сказали, что этого не будет. Наша команда пыталась связаться с этой ОО "Мрия". Нам начали звонить по телефону с незнакомых номеров и шантажировать, что будут говорить людям, что мы их бросили,

– ошеломила Надя.

Организаторы публично обвиняют Дорофееву и ее команду в отмене выступления, прикрываясь тем, что они волонтеры.

"Это не правда. На афише было указано, что 50% средств от их прибыли пойдет на благотворительность. То есть это был коммерческий концерт с частичной благотворительной составляющей", – пояснила артистка.

Дорофеева обратилась к организаторам концерта и заявила, что не нужно прикрываться благотворительностью. По ее словам, именно они несут ответственность за проведение мероприятия.

Певица также добавила, что больше всего ей стыдно перед фанатами, которые не знали об отмене и пришли на концерт.

"Я из-за разборок со звуком, организатором и от стресса перенервничала и не вышла к тем людям, кто пришел, хотя бы обняться. Вот поэтому мне очень жаль", – говорит Надя.

К тому же оказалось, что это не первый случай такого "сотрудничества" организации с украинскими артистами.



Дорофеева рассказала об отмененном выступлении / Скриншот по ее инстаграмме

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