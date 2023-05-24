Українська співачка Ірина Федишин днями виступила на благодійній вечері в Лондоні. Але вона стикнулась з ненадійним організатором, який, за її словами, виявився шахраєм.
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Ірина Федишин розповіла про шахрая
Артистка повідомила, що організатором заходу був Микола Левченко. Він забрав собі усі кошти, що були зібрані з продажу квитків на вечерю. Водночас чоловік вимагав 20% коштів з благодійних лотів – але їх вдалось забрати.
Організатор благодійної вечері у Лондоні, Микола Левченко не віддав нам жодного фунта від продажу квитків на благодійну вечерю, яка була спрямована на допомогу ЗСУ. Хочу зразу заспокоїти усіх людей, які донатили і купляли лоти цього вечора. Ці кошти, а це 3720 £, з тяжкою бідою і скандалами вдалося забрати і вони всі підуть на ЗСУ,
– розповіла Ірина Федишин.
Левченко начебто приховував частину донатів, а згодом заявив, що забув їх віддати. Вже наступного дня почав вимагати відсотки з проданих лотів, вся сума з яких має піти на ЗСУ. "Але його це мало що цікавило. Адже він, без нашого погодження, прилетів з Дубліна, де проживає, в Англію на захід зі своєю сім'єю. І йому потрібно було закрити всі свої витрати на вікенд у Лондоні: на авіапереліт, готель і харчування користуючись з коштів людей, які прийшли на концерт і задонатили на ЗСУ. Ось така прикра ситуація".
Натомість цей організатор не витратився й фунтом, щоб заплатити за витрати команду – готель, харчування, квитки на літак. Тому Федишин та її чоловіку довелось оплачувати все самостійно. Зараз подружжя сподівається на порядність іншого організатора, який допомагав Левченку. Ірина Федишин звернулась до українських артистів з порадою запам'ятати його ім'я, щоб не наштовхнутись на шахрайство. У ролику зірка показала його обличчя.
Попри війну, яка загострила в багатьох українцях найкращі якості, все ще знаходяться люди, які бажають заробити якнайбільше, не обмежуючи себе моральними принципами. Але нам своє робити! Вистоїмо! Переможемо!
– підсумувала Федишин.
Ірина Федишин стала жертвою шахрая: відео
Інші випадки шахрайства, що стались з зірками
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