Зазначимо, що співак завжди дуже активний на своїх концертах та часто влаштовує подібні трюки. Зокрема у травні, під час виступу в Одесі, Пивоваров пробігся бильцем другого поверху без страховки.
До теми За Артемом Пивоваровим прогнався охоронець на концерті: у мережі вибухнули обуренням
Тепер артист шокував фанатів у Польщі. В один момент Артем Пивоваров зістрибнув з металевої конструкції, яка була доволі високо, приземлився на сцену, а потім ще й зіграв на барабанах.
Крім того, під час концерту Пивоваров не раз ще залазив на конструкцію, сидів на ній і, навіть, стояв.
Реакція шанувальників
У коментарях підписники були в захваті від енергії артиста, вони наголосили, що Пивоваров віддається під час виступів на всі 100%. Що йому пишуть у коментарях:
- "Непосидюча людина. Енергія зашкалює, розриває зсередини. Просто вибух".
- "Запал, тренування, енергія і сила. Це все є в Артемі. Браво, вона передається на глядачів і це круто".
- "Це було дуже круто й енергійно".
- "Артеме, ви просто ураган – цунамі. Була на вашому концерті, це просто unreal".
- "Це було неймовірно! Краще ніж Beyonce".
- "В мене мурахи. Сила та міць".
- "Яке задоволення було відчувати ту енергетику. Артем неймовірна людина, з нього невидимі іскри летять та підпалюють серце кожного з присутніх".
Сам Пивоваров також відреагував на коментарі. Зокрема, виконавець написав: "Артем без гімнастики на сцені не Артем".
Додамо, що співак зараз перебуває у благодійному турі за кордоном. За його словами, вони планують закупити 6 авто для ЗСУ.
До слова, в лютому Пивоваров виступив на концерті у Польщі, де просто під час виступу травмував ногу. На оприлюднених кадрах помітно, як співак різко падає на підлогу. Йому довелося викликати лікарів.