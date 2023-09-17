Об отмене концерта Дорофеева поделилась с фанами в инстаграм-сторис. Певица возмущена, ведь такое с ней произошло впервые.

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Почему Дорофеева отменила концерт

По словам певицы, причиной срыва ее выступления стала неподготовленность устроителей. Когда она приехала на концертную площадку, там не было ни микрофонов, ни кабелей для аппаратуры.

Сегодня должен был состояться мой концерт в Вене. Мы приехали на площадку, а у нас полностью не выполнен технический райдер. Это значит, что мы просто не должны звучать. Даже микрофонов моих нет, кабелей нет, которыми мы можем все подключить,

– сообщила Дорофеева.

Звезда добавила, что такое в ее карьере произошло впервые. К сожалению, концерт так и не прошел.



Надя Дорофеева отменила концерт в Вене / Скриншот с ее инстаграммы

"Боже, какой это трэш", – добавила Надя.

Певица вместе со своей командой пытается разрешить ситуацию с организаторами. Она пообещала позже сообщить фанатам все подробности.

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