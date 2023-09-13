Через це ледь не зірвався концерт Сердючки в Нью-Йорку. Додамо, що в рамках туру артистка вже встигла ефектно виступити в Маямі, де зі сцени побажала смерті Путіну.

Не пропустіть Вєрка Сердючка загубила взуття на Євробаченні: туфля полетіла прямо в зал – епічне відео

В інстаграмі Андрій Данилко (який виступає під сценічним ім'ям Вєрки Сердючки) розповів про пригоди перед концертом у Нью-Йорку. Виступ української зірки опинився на межі зриву під час польоту до міста.

Спершу літак не могли посадити через завантаженість аеропорту, а потім почалася гроза. Тож, через грім, блискавки та сильний дощ борт довелося розвернути та екстрено посадити в Коннектикуті.

Зранку пасажирів мали доправити до Нью-Йорка, проте Данилко з колективом вирішив їхати автівкою, щоб встигнути на свій концерт. Проте й тут виникла перешкода – за правилами аеропорту вони не могли отримати свій багаж під час грози. Тож, українцям довелося чекати, поки негода вгамується.

Ввечері 9 вересня Верка Сердючка все ж встигла провести великий концерт у Нью-Йорку. Попри годинну затримку, глядачі були щасливі побачити зірку на сцені.

Словом, ця адреналінова пригода закінчилося дуже по-американські – справжнім фурором і happy-end... Годинна затримка була того варта – Вєрка Сердючка і мама влаштували справжній розрив. Разом із артистами співали, танцювали та посилали Путіна у відомому напрямку абсолютно всі,

– заявили в команді артиста.

Цікаво, що концерт Сердючки відвідав навіть Ед Стейнберг – друг і режисер кліпів Мадонни. Він вперше побачив виступ української зірки наживо і був вражений рівнем перформансу.



Концерт Сердючки в Нью-Йорку / Фото з інстаграму зірки

Весною Сердючка перенесла тур по США

Раніше Верка Сердючка планувала концерти по США та Канаді на квітень – травень. Проте тур зірки зірвався. Все через те, що не вся команда артиста змогла оформити документи на виїзд за кордон.

Через це Андрій Данилко переніс тур аж на осінь. Він зізнався, що команда 4 дні “просиділа” на валізах, але їхні плани кардинально змінили нові правила від Мінкульту під час війни.