Нещодавно Кароль також різко висловилася на адресу росіян. Під час її виступу в Чернігові почалася повітряна тривог, тож зла Тіна просто зі сцени послала росіян у ср*ку.

Не пропустіть "Прекрасний тролінг": Андрій Хливнюк висміяв вокаліста російської групи "Звери" – реакція мережі

Тепер Тіна Кароль дала два концерти у київському Палаці Україна. Виконавиця влаштувала яскравий перформанс, завдяки якому візуалізувала мрії українців.

Так, під час виконання нової пісні "One Nation Under Love – Одне серцебиття" артистка "спалила" Кремль. Відео з її виступу швидко стало вірусним в мережі.

Цікаво, що після концерту в Києві Тіна Кароль також влаштувала невелику фан-зустріч з шанувальниками. Одна прихильниця співачки принесла їй у подарунок херсонський кавун, який сама розписала. Артистка була вражена таким сюрпризом.

Додамо, що зараз Тіна Кароль перебуває у турі Україною. Захоплююче шоу їй допоміг приготували український танцівник та хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Жук.

Чим особлива нова пісня Тіни Кароль