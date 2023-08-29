Нещодавно Кароль також різко висловилася на адресу росіян. Під час її виступу в Чернігові почалася повітряна тривог, тож зла Тіна просто зі сцени послала росіян у ср*ку.
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Тепер Тіна Кароль дала два концерти у київському Палаці Україна. Виконавиця влаштувала яскравий перформанс, завдяки якому візуалізувала мрії українців.
Так, під час виконання нової пісні "One Nation Under Love – Одне серцебиття" артистка "спалила" Кремль. Відео з її виступу швидко стало вірусним в мережі.
Цікаво, що після концерту в Києві Тіна Кароль також влаштувала невелику фан-зустріч з шанувальниками. Одна прихильниця співачки принесла їй у подарунок херсонський кавун, який сама розписала. Артистка була вражена таким сюрпризом.
Додамо, що зараз Тіна Кароль перебуває у турі Україною. Захоплююче шоу їй допоміг приготували український танцівник та хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Жук.
Чим особлива нова пісня Тіни Кароль
- До Дня незалежності України співачка презентувала пісню під назвою One Nation Under Love, яку написала разом з легендарною композиточкою Дайан Уоррен.
- Цей трек присвячений Україні. В кліпі Кароль співала на фоні культового пам'ятника "Україна-Мати" в Києві. Своєю чергою Уоррен акомпанувала їй на тлі Статуї Свободи в Америці.
- Ідея створити цю композицію з'явилася у Кароль ще на початку повномасштабної війни. І як тільки вона зустрілася з Дайан, зрозуміла, що вони створять щось дуже потужне.
- Днями стало відомо, що пісню One Nation Under Love подали на номінацію на премію Греммі.