Надя Дорофєєва показала романтичне фото з Кацуріним, яке раніше ніхто не бачив
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Українська співачка Надя Дорофєєва більше не приховує стосунки з Михайлом Кацуріним. Вона показала нове фото з обранцем.
Виконавиця Надя Дорофєєва днями відповіла на запитання прихильників. Шанувальники попросили зірку показати фото, яке ще ніхто не бачив.
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Надя Дорофєєва показала нове фото з Кацуріним
Співачка у відповідь опублікувала фото з Михайлом Кацуріним. Зіркова пара позувала перед камерою в обіймах та під час поцілунку. Надя тримала в руках величезний букет квітів.
Надя Дорофєєва з коханим / Фото з інстаграм-сторіз
Також Надя Дорофєєва відповіла на запитання, що надихає її в цей непростий час.
Кохання. Люди. Улюблена справа. Творчість. Книги. Допомога,
– поділилась артистка.
Надя Дорофєєва / Фото з інстаграм-сторіз
Роман Дорофєєвої та Кацуріна
- Чутки про стосунки Наді та Михайла поповзли одразу ж після новин про їхні розлучення – Дорофєєвої з Дантесом, а Міші Кацуріна з Дар'єю. Офіційне підтвердження про роман від знаменитості з'явилось вже на початку червня.
- Після цього Надя Дорофєєва більше не приховувала особисте життя – показувала нові романтичні фото з коханим і ділилась милими світлинами з його дітьми.
- Нещодавно артистка навіть вперше прокоментувала свої стосунки і зізналась, що щаслива. "Я ніколи ще про це не спілкувалась. Зустріч дуже приємна, звісно. Я дуже щаслива. Все, що я можу вам зараз сказати… Скажу так. Зустрівши багатьох дівчат, які виїхали за кордон, хлопці яких залишилися в Україні, захищають Україну і допомагають хто чим може, всі так сильно сумують. Тому я знаю, що це таке і мені дуже особливо повернутися ще й через це. Не лише для того, щоби виступати".