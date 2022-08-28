Українські зірки в День Незалежності виступали у київському метро. Участь у заході взяла й артистка Надя Дорофєєва.

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Надя Дорофєєва виступила з хітом "Скрябіна"

Співачка опублікувала уривок зі свого виступу. Вона показала, як 24 серпня заспівала один із безсмертних хітів гурту "Скрябін" – "Спи собі сама". Публіка слухала виконання із затамованим подихом і здійняла вверх ліхтарики, що додало атмосферності.

Надя Дорофєєва – "Спи собі сама": відео

Шанувальники під відео Наді Дорофєєвої пишуть їй безліч компліментів. Як зауважують фани, Кузьма був би задоволений її виступом.

"Виконання до мурах";

"Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би у захваті від твого виконання";

"Це було дуже чуттєво, до мурах";

"Дуже сподобався твій виступ";

"Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз";

"Як то гарно було";

"Прекрасна";

"У твоєму виконанні просто";

"Мурашки. Фантастичне виконання цієї пісні!";

"Неймовірно чуттєвий виступ".

Нагадаємо, Надя Дорофєєва вже не вперше співає у метро. Ще після свого приїзду артистка дала незабутній концерт, на якому заспівала з Позитивом, виконала гімн України та багато україномовних пісень.