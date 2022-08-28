Українські зірки в День Незалежності виступали у київському метро. Участь у заході взяла й артистка Надя Дорофєєва.

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Надя Дорофєєва виступила з хітом "Скрябіна"

Співачка опублікувала уривок зі свого виступу. Вона показала, як 24 серпня заспівала один із безсмертних хітів гурту "Скрябін" – "Спи собі сама". Публіка слухала виконання із затамованим подихом і здійняла вверх ліхтарики, що додало атмосферності.

Надя Дорофєєва – "Спи собі сама": відео

Шанувальники під відео Наді Дорофєєвої пишуть їй безліч компліментів. Як зауважують фани, Кузьма був би задоволений її виступом.

  • "Виконання до мурах";
  • "Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би у захваті від твого виконання";
  • "Це було дуже чуттєво, до мурах";
  • "Дуже сподобався твій виступ";
  • "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз";
  • "Як то гарно було";
  • "Прекрасна";
  • "У твоєму виконанні просто";
  • "Мурашки. Фантастичне виконання цієї пісні!";
  • "Неймовірно чуттєвий виступ".