Телеведуча змогла вивезти маму з Ірпеня, де були окупанти. Надія разом з найріднішою виїхали до Львова, де друзі запропонували квартиру, а згодом відправилися на деякий час за кордон.

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Надія Матвєєва про пережите в Ірпені

У перші дні війни Надія постійно була на зв'язку з мамою, вони говорили, що треба просто перечекати. Тоді жінка була спокійна й казала, що все буде добре. Повітряні тривоги мама Матвєєвої проводила у ванній, облаштувала її, одягала шапку, коли вмикали сирени. Однак війна наближалася до Ірпеня і тоді Надія та її мама зрозуміли, що треба втікати. У будинку залишалися лише декілька літніх людей, яким доводилося пішки втікати з міста.

В останній момент маму Надії машиною вивіз її син. Будинок, де жила жінка, вцілів, однак в палісаднику, де вона висаджувала квіти, стояли ворожі танки. На перших поверхах окупанти облаштовували собі спальні місця. Вони просто виривали двері з рамою, все розкрадали. Однак підійматися вище другого поверху боялися, що й вберегло квартиру мами Матвєєвої.

Хіба що розбиті вікна. Пам'ятаю, як ми вперше туди приїхали, коли вже можна було повертатись. Місто було суцільним жахом, але люди поверталися! Спочатку не було газу, світла, тепер все приходить до нормального життя. Мама також вже вдома, висаджує квіти на подвір'ї,

– поділилася Матвєєва.

Окупанти зруйнували будинки зірок

Наталія Могилевська розповіла, що її будинку в Бучі більше немає. Спочатку російські загарбники жили там, а коли йшли, то все розграбували та розбомбили.

Телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Він розповів, що росіяни зруйнували школу, де він колись навчався, а також будинок, де була його квартира і де до війни мешкала мама.

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