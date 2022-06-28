Телеведущая смогла вывезти маму из Ирпеня, где были оккупанты. Надежда вместе с самой родной выехали во Львов, где друзья предложили квартиру, а затем отправились на некоторое время за границу.

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Надежда Матвеева о пережитом в Ирпене

В первые дни войны Надежда постоянно была на связи с мамой, они говорили, что нужно просто переждать. Тогда женщина была спокойна и говорила, что все будет хорошо. Воздушные тревоги мама Матвеевой проводила в ванной, обустроила ее, надевала шапку, когда включали сирены. Однако война приближалась к Ирпеню, и тогда Надежда и ее мама поняли, что надо бежать. В доме оставались лишь несколько пожилых людей, которым приходилось пешком бежать из города.

В последний момент маму Надежды машиной вывез ее сын. Дом, где жила женщина, уцелел, однако в палисаднике, где она высаживала цветы, стояли вражеские танки. На первых этажах оккупанты обустраивали себе спальные места. Они просто вырывали дверь с рамой, все разворовывали. Однако подниматься выше второго этажа боялись, что и уберегло квартиру мамы Матвеевой.

Разве что разбиты окна. Помню, как мы впервые туда приехали, когда можно было возвращаться. Город был сплошным ужасом, но люди возвращались! Поначалу не было газа, света, теперь все приходит в нормальную жизнь. Мама тоже уже дома, высаживает цветы во дворе,

– поделилась Матвеева.

Оккупанты разрушили дома звезд

Наталья Могилевская рассказала, что ее дома в Буче больше нет. Сначала русские захватчики жили там, а когда шли, все разграбили и разбомбили.

Телеведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. Он рассказал, что русские разрушили школу, где он когда-то учился, а также дом, где была его квартира и где до войны жила мама.

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